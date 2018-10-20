Fenerbahçe'nin yıldızı kadrodan çıkarıldı! Büyük sürpriz...
Fenerbahçe'de son antrenmanda sakatlanan Benzia, Sivasspor maçı kadrosundan çıkarıldı.
Fenerbahçe bu akşam Sivasspor deplasmanına Benzia'sız çıkacak.
Son yapılan taktik idmanında sakatlanan sarı lacivertlilerin Cezayirli yıldızı maç kadrosundan çıkarıldı.
Yassine Benzia tedbir amaçlı Sivas'a götürülmedi.
Sarı-Lacivertli ekipte golcü isim Islam Slimani de milli takımdan sakat döndüğü için kadroda bulunmuyor.
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