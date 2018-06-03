Fenerbahçe'nin yeni yönetim kurulu | İşte Ali Koç'un ekibi
Ali Koç'un Fenerbahçe'nin yeni başkanı seçilmesiyle birlikte yeni dönemde görev alacak yönetim de merak konusu oldu. Fenerbahçe'nin yeni yönetim kurulunu merak eden Fenerbahçe taraftarları iş başı yapacak olan yönetim kurulu üyelerini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe'nin yeni yönetim kurulunda kimler var? Fenerbahçe'nin yönetiminde hangi isimler var?
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda kazanan isim Ali Koç oldu. Sonuçların belli olmasının ardından yeni yönetim kurulu da merak edilmeye başlandı. İşte, Fenerbahçe taraftarlarının merakla araştırdığı Fenerbahçe'nin yeni yönetim kurulu üyeleri...
İŞTE FENERBAHÇE'NİN YENİ YÖNETİMİ
ALİ YILDIRIM KOÇ
1967 yılında dünyaya gelen Ali Koç, Yükseköğrenimini Rice Üniversitesi (ABD) İşletme Fakültesi’nin ardından Harvard Üniversitesi (ABD) yüksek lisans programıyla sürdürmüştür. İş hayatına 1990’da American Express Bank’ta Yönetici Yetiştirme Programı ile başlamış, 1992-1994 yılları arasında Morgan Stanley Yatırım Bankası’nda Analist olarak çalışmıştır.
Ali Y. Koç, 10 Aralık 2012 tarihinde Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur. Ali Y. Koç, aynı zamanda Ark İnşaat, Bilkom, Digital Panorama, Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri, Koç Finansal Hizmetler, Koç Sistem, Koçtaş, Otokar, Otokoç, Setur ve Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini üstlenmiştir. 3 Haziran 2018'de yapılan genel kurul sonrası Fenerbahçe'nin yeni başkanı olmuştur.
SEMİH ÖZSOY
Semih Özsoy, 29 Nisan 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Öğrenimini Yüksek Lisans düzeyinde tamamlayan Semih Özsoy, sanayi ve tekstil iş kolunda ilerlemektedir. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 2013 yılına kadar basketbol şube sorumlusu görevini üstelenen Semih Özsoy, evli ve 2 çocuk babasıdır.
EROL BİLECİK
26 Kasım 1962 yılında Hatay'ın Antakya ilçesinde dünyaya gelen Erol Bilecik, yaşamının ilk 17-18 yıllık öyküsünün tamamını burada geçirdi. Ev hanımı bir anne ve mobilyacılıkla uğraşan esnaf bir babanın en küçük çocuğu olarak dünyaya gelen Bilecik’in kendisinden beş yaş büyük bir abisi ve yedi yaş büyük bir ablası bulunuyor. İstanbul’da yaşayan dayıları sayesinde buradaki ilk yabancılığını atması çok da zaman almadı. Üniversite yıllarını geçirdiği Beşiktaş ise her ne kadar koyu bir Fenerbahçeli olsa da yaşamında en keyif aldığı sürecin geçtigi yer olarak ayrı bir sempatisini kazandı.
1989 yılında Index Bilgisayar’in kurucu ortaklarından olarak firmanın genel müdürlük görevini üstlenen Bilecik, 1999 yılı itibarıyla Index Grup bünyesindeki Index Bilgisayar, Despec, Datagate, Neteks, Homend, Artım ve Teklos’un
CEO’su ve yönetim kurulu başkanlığını yapıyor. 2000 yılına kadar özellikle şirketin gelişmesi üzerine yoğunlaşan Erol Bilecik, bu yıldan sonra gerek sektörel gerekse sivil toplum örgütleriyle ilgili çalışmalara ağırlık verdi. 2001-2004 yılları arasında, Türk bilgisayar sektöründeki en eski sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD), 2011-2014 yılları arasında İTÜ Mezunlar Konseyi ve İTÜ Mezunları Derneği Başkanlıklarını yaptı. 2016 yılında ise Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), 1907 Fenerbahçe Derneği ve TÜSİAD’ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarına devam ediyor.
MEHMET BURHAN KARAÇAM
1949 yılında İstanbul'da doğan Burhan Karaçam, babasının kamu görevi (Devlet Hastanesi Başhekimi) nedeni ile Tarsus'ta bulunduğu dönemde, ortaokulu Tarsus Amerikan Koleji'nde okudu.1964 yılından sonra lise ve üniversite öğrenimine Robert Kolej'de devam etti. Burhan Karaçam, Robert Kolej'deki son yılında okulun Boğaziçi Üniversitesi'ne dönüşmesi ile üniversitenin ilk mezunlarından biri olarak iş yaşamına başladı.
Burhan Karaçam, 2003 yılından bu yana, finans sektörünün yanı sıra çeşitli sektörlerdeki; (gayrimenkul geliştirme, teknoloji, perakende, otomotiv... v.b.) projelerin stratejik tasarım ve uygulama faaliyetlerine devam ediyor.
SEVİL ZEYNEP BECAN
İleri derecede İngilizce ve Almanca bilen Sevil Zeynep Becan, lise eğitimini Erenköy Kız Lisesi’nde tamamladı. Üniversite eğitimini Almanya’daki Karlsruhe Teknik Üniversitesi’nde Makine Yüksek Mühendisi olarak tamamladı.
Üniversite sonrasında ise Almanya’da yöneticilik yaptı. Koç Holding merkezinde sürdürdüğü görevini müteakiben 1989-1994 yılları arasında sırası ile Pakistan ve Tayvan’da eşinin görevi nedeni ile bulunduğu ülkelerde Koç Grubu şirketlerinin tedarik aktivitelerini yürüttü. Türkiye’ye döndükten sonra Henkel, Mc Donald’s, Metro Grubu, Tesco gibi büyük şirketlerde yönetici olarak çalıştı.
MUSTAFA TANKUT TURNAOĞLU
1 Mart 2013 tarihinde P&G Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğunu devralan Tankut Turnaoğlu 1991’de Eczacıbaşı - Procter & Gamble ortaklığında Marka Müdür Yardımcısı olarak işe başladı. 1995-1998 yılları arasında P&G Türkiye’de Marka Müdürlüğü görevini yürüttü. 1998’de Özbekistan’a Orta Asya Kategori Müdürü olarak atandı. 2000 yılında Kazakistan’da Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinden sorumlu Ülke Müdürü olarak göreve başladı. 2002’de Türkiye’ye atanıp Güzellik ve Kişisel Bakım Kategorisi Pazarlama Direktörlüğü görevini üstlendi.
2006 yılında Orta ve Doğu Avrupa bölgesinden sorumlu Kumaş Bakım Kategorisi Pazarlama Direktörü olarak Brüksel’e atandı. Turnaoğlu 2010’dan 2013'e kadar Singapur’da Kumaş Bakım Kategorisi Asya ve Avustralya Bölgesi Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. Samsun Bafra doğumlu Turnaoğlu Samsun Anadolu Lisesi ardından Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olup, burslu olarak kabul edildiği Massachusetts Üniversitesi Uluslararası Finans ve Pazarlama çift anadal yüksek lisansını onur derecesi ile bitirdi.
Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe yönetimindeki diğer isimler ise şunlar; Fethi Pekin, Metin Şen, Turhan Şahin, Mustafa Kemal Danabaş, Acar Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Burak Çağlan Kızılhan ve Şaban Erdikler.
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