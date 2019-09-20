Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni yıldızı De Colo İstanbul'da
Fenerbahçe Beko'nun yeni transferlerinden Fransız yıldız Nando De Colo, ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi.
Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesi önemli bir hamle yaparak CSKA Moskova'nın Fransız yıldızı Nando De Colo'yu kadrosuna katmıştı.
Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Fransa ile mücadele eden De Colo, turnuvanın sona ermesinin ardından İstanbul'a geldi.
Nando De Colo, ailesiyle birlikte bugün İstanbul'a gelirken takım çalışmalarını İtalya'da sürdürmeye devam ediyor.
Premier vol à 4 !!! 🇪🇸✈️🇹🇷— Nando De Colo (@NandoDeColo) September 19, 2019
Merhaba Istanbul ✌🏻 #Family1st 😍 pic.twitter.com/Zh4tVZhxYX
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