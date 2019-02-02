Fenerbahçe'nin yeni transferi Zajc, ilk antrenmanına çıktı!
Fenerbahçe'de Göztepe galibiyetinin ardından takım günü izinli geçirirken, sarı-lacivertlilerde yeni transferler ile kadroda yer alan bazı oyuncular, tesislerde antrenman yaptı. Miha Zajc de Fenerbahçe’de ilk idmanına çıktı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden alınan bilgiye göre, dünkü Göztepe maçı sonrası bazı oyuncular izinli olurken, yeni transferler ve kadroda yer alan oyuncuların bir bölümü antrenman yaptı.
Yeni transferlerden Miha Zajc da sarı-lacivertlilerde ilk idmanına çıktı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'de, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenman, 21 yaş altı takımı oyuncularının da yer aldığı çift kale maçla sona erdi.
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