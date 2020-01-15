Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette: 'En büyük avantajım hızlı oynamam'

Spor Arena / Süleyman ARAT | Fenerbahçe'nin, Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt’tan sezon sonuna kadar kiraladığı Simon Falette’yle Antalya kapından genç takım oyuncularıyla birikte İstanbul’a dönerken uçakta karşılaşınca sıcağı sıcağına sorular yönelttik. Genç oyuncu Okan Turp’un tercümanlığımızı yaptığı

sohbette Falette, sarı lacivertli takımda formayı kapmak ve düzenli olarak 11’de oynamak için büyük istek duyduğunu hissettirdi. Çok iyi derecede Almanca ve Fransızca bilen ve hızla Türkçe öğrenmek için çabalayan Falette, kadroda kendisine yer bulacağına çok inandığını belirtti.

‘Her şey çok güzel geçti kampta çok güzel çalıştık'

Çok iyi bir ortamla karşılaştığını belirten Gine asıllı Fransız futbolcu “Takımımla henüz bir hafta önce sözleşme imzaladım ve kampa katıldım. Her şey çok güzel geçti. Çok iyi çalıştık” dedi. Çok hızlı bir oyun anlayışı olduğunu belirten 27 yaşındaki futbolcu, “En çok hızlı oynama yeteneğime güveniyorum. Hızım,

hırsım ve oynama isteğim birleşince Fenerbahçe’de forma giymemem için hiç bir sebep yok” ifadelerini kullandı. Nitekim, antrenmanlarda yapılan çift kale maçlarda Falette’ye forma verip as takımla oynatan Ersun Yanal’ın bu oyuncuyu, özellikle kontratak oynayan takımlara karşı ağır kalan Fenerbahçe defansına ilaç olarak gördüğü de öğrenildi.

Çok sıcakkanlı, takımla hemen kaynaştı

Takıma ilk katıldığı gün Fransızca bilen Mevlüt Erdinç, Adil Rami ve Nabil Dirar ile Almanca bilen Tolgay Arslan, Murat Sağlam, Max Kruse, Deniz Türüç, Okan Turp, Tolga Ciğerci ve Mehmet Ekici’yle yakınlık kuran Falette’nin sıcak kanlı olması da en büyük artılarından biri. Antalya kampında takımın izinli olduğu geçen cumartesi günü kahvaltıyı Vedat Muriç’le yapan Falette’nin Kosovalı yıldıza Fenerbahçe ile alakalı sorular sorduğu, sarı lacivertli takımı ve camiayı tanımak için bu soruları başka oyunculara da sorduğu öğrenildi. Devre arası kampında çok hırslı olduğunu gözlemlenen Simon Falette’nin olduğu fit olması, kadroya girme yarışında en büyük artılarından biri olarak göze çarpıyor.

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