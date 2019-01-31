Fenerbahçe'nin yeni transferi Miha Zajc İstanbul'da!
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Miha Zajc’ı taşıyan uçak İstanbul'a geldi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir transferi daha gerçekleştirdi. Sarı lacivertli kulüp Miha Zajc transferini bitirdi.
Zajc kimdir?
1994 yılında Slovenya'da dünyaya geldi. Ülkesinin Bilje takımında futbola adım atan Miha Zajc, 2014 yılına kadar çeşitli kulüplerde kiralık olarak forma giydi. 2014'te 400 bin Euro bonservis bedeliyle NK Olimpija Ljubljana'nın kadrosuna katıldı. Bu takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Miha Zajc 2017'nin ara transfer döneminde, 1.7 milyon Euro bedelle Empoli'ye transfer oldu. Empoli'deki ilk sezonunda takımı küme düşen Miha Zajc, 2017-18 sezonunda Serie B'de sergilediği performansla takımının Seri A'ya yükselmesinde büyük katkı sağladı.
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