Fenerbahçe'nin yeni transferi Marco Fabian İstanbul'da!
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Meksikalı futbolcu Marco Fabian, İstanbul'a geldi.
Sarı-lacivertliler, Almanya'nın Frankfurt takımında forma giyen Marco Fabian ile anlaşma sağladı.
Giuliano'yu gönderen sarı-lacivertliler, 10 numara pozisyonu için 29 yaşındaki futbolcu ile el sıkıştı.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Meksikalı futbolcu Marco Fabian, Frankfurt'tan kalkan uçakla TSİ 19.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaştı. Marco Fabian'ı Fenerbahçe Spor Kulübü yetkililerinden Baturalp Soydaş karşıladı. 29 yaşındaki futbolcunun yarın sağlık kontrolünden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
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