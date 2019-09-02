Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo kimdir?
Transfer çalışmalarına son gününde devam eden Fenerbahçe Marsilya takımında forma giyen Luiz Gustavo'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüp, Brezilyalı futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Peki, Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo kimdir? Kaç yaşındadır? İşte, Luiz Gustavo'nun spor kariyerine yönelik bilgiler.
Ön libero mevkiinde oynayan Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo Fenerbahçe Külübü ile anlaşmaya vardı. Transfer haberlerinin ardından, futbolsever vatandaşlar, Luiz Gustavo'nun hayatı ile ilgili bilgileri sorgulamaya başladı. İşte, ünlü futbolcu Luiz Gustavo ile ilgili merak edilenler.
LUİZ GUSTAVO'NUN FUTBOL KARİYERİ
Luiz Gustavo Dias 23 Temmuz 1987'de doğdu. Ön libero mevkiinde oynayan Brezilyalı futbolcudur.Profesyonel kariyerine Corinthians'da başlamıştır. Daha sonra 1899 Hoffenheim takımına kiralanmıştır. 16 Ağustos 2013 tarihinde Bayern Münih oyuncuyu tamamen transfer etmiştir.
Ağustos 2013'te Wolfsburg takımına transfer olmuştur. Wolfsburg Luiz Gustavo ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır.10 Ağustos 2011'de Almanya'ya karşı oynayarak ilk millî maçına çıkmıştır.
Brezilya Milli Takımı’yla 39 karşılaşmada oynayan ve 2 gole imza atan Luiz Gustavo, geçen sezon Marsilya formasını toplamda 38 kez giydi. Tecrübeli oyuncu, 4 gol kaydetti.
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