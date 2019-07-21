Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a ayak bastı
Fenerbahçe Beko'nun 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladığı Fransız basketbolcu Nando De Colo, İstanbul'a geldi.
Rusya'nın CSKA Moskova takımından ayrılan Nando De Colo'yu, sarı lacivertliler kadrosuna katmıştı.
1.96 metre boyundaki Fransız yıldızın 2021-2022 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko forması giyeceği açıklanırken, De Colo, İstanbul'a ayak bastı.
Yıldız basketbolcuyu havalimanında takım menajeri Cenk Renda karşıladı.
Nando de Colo istatistikler:
31 yaşındaki Nando de Colo, CSKA Moskova ile biten sözleşmesini uzatmadı.
Fransız oyuncu CSKA Moskova’da 292 maça çıkan De Colo, 16,4 sayı, 3,9 asist, 2,9 ribaund ortalamaları yakaladı.
De Colo, 2014'ten bu yana CSKA Moskova'da 2 EuroLeague zaferi yaşadı. 2016 yılının EuroLeague’deki en skorer ve en değerli oyuncusuydu.
Önce Melli, sonra Guduric NBA'in yolunu tutunca; Fenerbahçe kadrosunda oluşan ciddi boşluklarla birlikte gözler Avrupa’nın şu anda en iyi gardı olan Nando De Colo’ya çevrildi.
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