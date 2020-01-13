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Haber Giriş: 13.01.2020 - 19:20,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'nin yeni transferi Falette İstanbul'a dönüyor

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Falette İstanbul'a dönüyor

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu ilk karşılaşmasında yarın Hes Kablo Kayserispor’a ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Antalya'dan Kayseri'ye geçti. Sarı lacivertlilerin yeni transferi Simon Falette ise İstanbul'a döndü.

Süleyman ARAT - Kadroda yer almayan Gineli savunma oyuncusu, Antalya kampında yer alan genç takım oyuncuları ile birlikte THY'nin seferiyle İstanbul'a dönüyor.

Eintracht Frankfurt'tan transfer edilen 27 yaşındaki Falette ile geçtiğimiz günlerde 1,5 yıllık kiralık sözleşme imzalanmıştı.

Fenerbahçenin yeni transferi Falette İstanbula dönüyor

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