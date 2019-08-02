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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
02.08.2019 - 20:29, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin yeni transferi Deniz Türüç kimdir?

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Deniz Türüç kimdir?

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Fenerbahçe ile milli futbolcu Deniz Türüç transferi için anlaşmaya varıldığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulübün tecrübeli futbolcunun bonservis için 3,5 milyon Euro ödeyeceği ifade edildi. Gündeme gelen transfer haberleri ile başarılı futbolcu Deniz Türüç'ün futbol hayatı sporseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe'nin yeni transferi Deniz Türüç kimdir?

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Deniz Türüç 3 yıllık anlaşma ile Fenerbahçe'nin renklerine dahil oldu. Transfere ilişkin ilk açıklamayı yapan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Biz Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardık. Fenerbahçe de Deniz ile anlaştı. Biz zaten Fenerbahçe ile anlaşmıştık. Deniz'in de Fenerbahçe ile anlaştığı bilgisi bize ulaştı. Hayırlı olsun. Bu gece veya yarın açıklanır diye düşünüyorum. Deniz'e bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum." diye konuştu.

DENİZ TÜRÜÇ'ÜN SPOR KARİYERİ

Deniz Türüç 29 Ocak 1993'te Enschede'de doğdu. Türüç, , Süper Lig takımlarından Kayserispor'da forma giyen Türk millî futbolcudur.
Milli futbolcu futbola Hollanda da Enchedese Boys takımında başladı.Daha sonra FC Twente ve De Graafschap kuluplerinde forma giydi. Go Ahead Eagles takımına transfer oldu ve 2012 yılında profesyonel oldu.

İlk yılları

2012-2013 Sezonunda, ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Eredivisie 22 maç, Play-Offs Promotie/Degradatie 6 maç, KNVB Beker 2 maç toplam 30 maçta (1 gol 5 asist) performans sergiledi. 2013-2014 Sezonunda, Eredivisie 31 maç, KNVB Beker 2 maç, toplam 33 maçta (3 gol 2 asist) performans sergiledi.

Kayserispor

2015-2016 Sezonunda, Hollanda'nın, Go Ahead Eagles takımından, 500 Bin € bonservis bedeliyle, Kayserispor takımına transfer oldu.Süper Lig 32 maç, Türkiye Kupası 8 maç, Avrupa Ligi Elemeleri 2 maç toplamda 42 maça çıktı. (6 gol 1 asist) performans sergiledi.

2016-2017 Sezonunda, teknik direktör: Hakan Kutlu yönetimindeki Kayserispor'da ilk 11'in değişilmez isimlerinden biri oldu. Süper Lig'in ikinci haftasında 28 Ağustos 2016 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanan maçta, Deniz Türüç'ün 27.dk da Serbest vuruştan ortasını, Welliton gole çevirdi.45.dk da yine serbest vuruştan ortasını Welliton gole çevirdi. Deniz Türüç sezona 2 asist ile başladı. Fenerbahçe SK ile Kayserispor 3-3 berabere kaldı.

 

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