Fenerbahçe'nin yeni stoperini açıkladılar; Murillo
Önümüzdeki yaz Martin Skrtel ile yollarını ayırmasını beklenen Fenerbahçe, Slovak stoperin yerine bomba bir transfer yapmaya hazırlanıyor. İspanyol basını, Sarı Lacivertli kulübün Barcelona'da kiralık olarak forma giyen Jeison Murillo'yu kadrosuna katmak için kolları sıvadığını duyurdu
Sözleşmesi biten Martin Skrtel ile önümüzdeki yaz yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe'nin 34 yaşındaki Slovak stoperin yerine bomba bir transfer yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan Sarı Lacivertli yönetimin Barcelona'da kiralık olarak forma giyen Jeison Murillo'yu renklerine bağlamaya yakın olduğu iddia edildi.
İspanya'da yayın yapan Radio Esport Valencia programında konuşan gazeteci Dani Moreno, "Fenerbahçe, Murillo için harekete geçmeye hazırlanıyor. Barcelona, oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak." ifadelerini kullandı.
"Murillo'nun Marcelino'nun Valencia'sında da yeri yok." ifadelerini kullanan İspanyol gazeteci, "Kolombiyalı futbolcunun yeni durağı Türkiye olabilir." sözleriyle transfer müjdesini verdi.
Barça'nın devre arasında Valencia'dan kiraladığı 26 yaşındaki Kolombiyalı stoper, bu sezon yalnızca 7 maçta forma giyebildi. Oyuncunun Valencia ile olan sözleşmesi 2022 yazında sona eriyor.
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