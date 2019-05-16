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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
16.05.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin yeni stoperini açıkladılar; Murillo

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Fenerbahçe'nin yeni stoperini açıkladılar; Murillo

Önümüzdeki yaz Martin Skrtel ile yollarını ayırmasını beklenen Fenerbahçe, Slovak stoperin yerine bomba bir transfer yapmaya hazırlanıyor. İspanyol basını, Sarı Lacivertli kulübün Barcelona'da kiralık olarak forma giyen Jeison Murillo'yu kadrosuna katmak için kolları sıvadığını duyurdu

Sözleşmesi biten Martin Skrtel ile önümüzdeki yaz yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe'nin 34 yaşındaki Slovak stoperin yerine bomba bir transfer yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan Sarı Lacivertli yönetimin Barcelona'da kiralık olarak forma giyen Jeison Murillo'yu renklerine bağlamaya yakın olduğu iddia edildi.

İspanya'da yayın yapan Radio Esport Valencia programında konuşan gazeteci Dani Moreno, "Fenerbahçe, Murillo için harekete geçmeye hazırlanıyor. Barcelona, oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak." ifadelerini kullandı.

 "Murillo'nun Marcelino'nun Valencia'sında da yeri yok." ifadelerini kullanan İspanyol gazeteci, "Kolombiyalı futbolcunun yeni durağı Türkiye olabilir." sözleriyle transfer müjdesini verdi.

Barça'nın devre arasında Valencia'dan kiraladığı 26 yaşındaki Kolombiyalı stoper, bu sezon yalnızca 7 maçta forma giyebildi. Oyuncunun Valencia ile olan sözleşmesi 2022 yazında sona eriyor.

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Fenerbahçenin yeni stoperini açıkladılar; Murillo

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