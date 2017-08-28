Fenerbahçe'nin yeni stoperi belli oldu!

Fenerbahçe stoper transferini kısa sürede bitirmeyi planlıyor. Gustavo Gomez'deki sürecin uzaması üzerine sarı lacivertliler, Zenit'ten Luis Neto ile el sıkıştı.
Fenerbahçe transferde vites yükseltiyor. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda önceliği stopere veren sarı lacivertliler, Zenit'li Luis Neto ile el sıkıştı. Zenit ile son pürüzleri gideren Fenerbahçe transferi bitirmek üzere.
Sarı-lacivertliler Neto ile sıkışırken Portekizli oyuncu yarın 19.00'da İstanbul'a gelecek.
2013’te 6.5 milyon Euro karşılığında Siena’dan Zenit’e transfer olan Portekizli stoper zaman zaman sağ bek ve ön libero pozisyonlarında da forma giydi.
Fenerbahçe daha önce de 2013 yılında Zenit'ten Portekizli stoper Bruno Alves'i transfer etmişti.
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