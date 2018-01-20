Fenerbahçe'nin yeni rotası! Kocaman onay verdi...

İtalyan basınındaki iddialara göre Sarı-Lacivertliler, Serie A'nın önemli takımlarından Fiorentina'da oynayan Maximiliano Olivera ile görüşüyor.

FAZLA FORMA GİYEMİYOR

Habere göre Fenerbahçe yönetimi, Fiorentina'da fazla oynama şansı bulamayan Uruguaylı genç yıldızı kiralamak istiyor. İki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği de belirtiliyor.

2.5 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Sezon başında Uruguay ekibi Penarol'dan 2.5 milyon Euro karşılığında Fiorentina'ya transfer olan Olivera ligde 4 maçta oynayabildi. Genç yıldız ülkesinin U20 takımında da görev yapıyor.

KOCAMAN TRANSFERE SICAK

Aykut Kocaman'ın hem yaşının genç olması hem de düşük maliyeti nedeniyle Olivera'ya sıcak baktığı belirtiliyor. F.Bahçe yönetiminin kontenjandaki sorunu nasıl çözeceği ise merak konusu. (Takvim)