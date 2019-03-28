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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
28.03.2019 - 08:10, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin yeni forveti Yusuf Mert Tunç

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Fenerbahçe'nin yeni forveti Yusuf Mert Tunç

Fenerbahçe, Ali Koç’un başkan seçilmesinin ardından altyapıda ciddi bir atılım yaptı. Birçok oyuncuyla profesyonel sözleşme imzalandı, Türkiye’nin dört bir yanında yetenekli gençler Sarı-Lacivertliler’e kazandırıldı.

Bu sezon altyapıda en çok dikkat çeken isimlerden biri, U21 Ligi’nde 17 golle krallık yarışında zirvede yer alan Yusuf Mert Tunç oldu. U21 takımının Rize’yi 4-1 mağlup ettiği maçta hat-trick yapan ve mücadeleyi izleyen Ali Koç’u kendine hayran bırakan 19 yaşındaki forvet, kariyerindeki ilk büyük adımı önceki gün attı.

Yusuf, Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzaladı. Genç oyuncu, Ersun Yanal’ın da radarına girdi.

A takıma ısınacak

Slimani’yi kadro dışı bırakan başarılı teknik adam, Frey’in de sakatlanmasının ardından forvet konusunda sıkıntı yaşıyor. Yanal’ın elinde Roberto Soldado dışında golcü kalmadı. İspanyol oyuncu da sarı kart sınırında bulunuyor.

Deneyimli çalıştırıcı, Yusuf Mert’i A takıma ısındırıp yavaş yavaş forma şansı vermeyi planlıyor. Genç golcü, Soldado’nun cezalı duruma düşmesi ya da sakatlanması halinde bir anda kendini ilk 11’de bile bulabilir.

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