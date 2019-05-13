Fenerbahçe'nin Win Win gecesinde ödül yağmuru
Fenerbahçe, Fener Ol seferberliğini tüm hızıyla sürdürüyor. Önceki akşam FB TV ve TV8 ortaklığında düzenlenen canlı yayında sarı lacivertli kulüp, oldukça yüksek destek rakamlarına ulaştı.
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz, Semih Şentürk, Tuncay Şanlı, Ezgi Mola ve Merve Özbey gibi isimlerin yer aldığı ‘Win win - Kazan kazan’ programına Başkan Ali Koç ve sarı lacivertli futbolcular da katıldı.
TOPLU SATIŞLAR HARİÇ: 31 MİLYON 500 BİN TL
Yaklaşık 3,5 saat süren canlı yayın sonucunda 55.000 ‘Fenerbahçe İz Bırakanlar Triko Forma’ satıldı. 300 TL’den satılan ve üzerinde 23 efsane ismin imzalarının yer aldığı formadan 16 milyon 500 bin TL gelir elde edildi.
Ayrıca FB yazıp 1907’ye gönderen taraftarlar tanesi 20 TL olan SMS’lerden toplamda 750.000 adet attı. Yani SMS katkısı da 15 milyon TL oldu. Programın ilk gecesindeki gelir 31 milyon 500 bin TL şeklinde gerçekleşti. Söz konusu rakamda toplu forma satın alımları dışarıda tutuldu.
‘KAZAN KAZAN’ PROGRAMI NEDİR?
Acun Ilıcalı sunuculuğunda gerçekleştirilen, ‘Kazan Kazan’ programında Fener Ol’a SMS desteği veren taraftarların çok sayıda ödül kazanabileceği vurgulandı.
5.000 farklı ödül arasında;
Ülker Stadı ve Ülker Arena'da maç izleme.
Zeljko Obradovic ve Ersun Yanal ile yemek yeme.
10 çifte ABD seyahati.
20 kişiye Alex de Souza ile yemek yeme.20 araba, 5 ev, 50 Alex imzalı forma.
Futbol takımı ile yemek yeme.
Futbol ve basketbol takımlarıyla bir araya gelme.
Ali Koç ile maç seyretme.
Özel bir gününde istediğin bir sporcu ile bir araya gelme ve takımla deplasman yolculuğu yapma fırsatlarının yer alacağı ifade edildi.
BU AKŞAMKİ KONUK BEYAZIT ÖZTÜRK VE FENERBAHÇE BEKO
‘Kazan Kazan’ programı 13 Mayıs günü de (bu akşam) TV8 ve FB TV ortak yayınıyla ekranlara gelecek. Bu defa Acun Ilıcalı’nın konuğu Beyazıt Öztürk olacak.
Ayrıca Fenerbahçe Beko’nun yıldızları da canlı yayında yerlerini alacak.
‘O GALATASARAYLI’ SERKAN AYDIN’MIŞ
Galatasaray taraftarı olduğunu dile getiren iş insanı Serkan Aydın da, ‘Kazan Kazan’ programına bağlandı.
Ali Koç’un daha önce Fenerbahçe’ye 500 bin TL bağışladığını açıkladığı ancak ismini vermediği Galatasaray taraftarının kendisi olduğunu dile getiren Aydın, Eezeli rekabet ve ebedi dostluk” vurgusu yaptı.
KAPTAN VE TAKIMDAN 10.000 FORMA
Kaptan Volkan Demirel canlı yayında yaptığı açıklamada, “Bu gece takım olarak bizim de katkımız olsun istiyoruz. 10.000 forma alarak Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlıyoruz” ifadelerini kullandı.
ALEX: HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIM
Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza da, Samet Güzel aracılığıyla mesaj yollayıp, “Fenerbahçe için ne istiyorsanız, ben yapmaya hazırım” dediğinin söylenmesini istedi.
DÜNYA TT LİSTESİNDE ZİRVEYE...
Televizyondaki program, #WinWin hashtag’iyle Twitter’da da Fenerbahçeli taraftarlardan destek gördü.
Hashtag kısa sürede önce dünya gündemine, sonra da listede ilk sıraya yükseldi.
YANAL: FARKINIZ BU...
Canlı yayınlanan programa katılan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Siz başarıyı değil! Fenerbahçe'yi seviyorsunuz, diğer takımlardan farkınız bu” ifadelerini kullandı.
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