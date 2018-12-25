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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
AA
25.12.2018 - 15:28, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi Neustadter

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Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi Neustadter

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk yarısını 16 puanla kapatan Fenerbahçe'de, 17 maçta 1515 dakika sahada kalan Roman Neustadter, en istikrarlı isim oldu.

Ligde bu sezon istediği sonuçları alamayan sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Phillip Cocu ile başlayıp, Erwin Koeman ile devam ettiği, son olarak Ersun Yanal ile tamamladığı 17 haftalık periyodu, 16 puan ve averajla 17. sırada bitirdi. Toplam 27 futbolcunun şans bulduğu sarı-lacivertli ekipte, Alman asıllı Rus futbolcu, Roman Neustadter, 17 maçta toplam 1515 dakika görev yaptı. Roman Neustadter'i 1440 dakikayla Hasan Ali Kaldırım ile 1350 dakika forma giyen Martin Skrtel takip etti.

- İlk yarıda 16 gol

Süper Lig'in ilk yarısında rakip fileleri 16 kez havalandıran Fenerbahçe, bu alanda kötü bir performans sergiledi. Ligin en az gol atan ekipleri arasında olan sarı-lacivertliler, 13 golü bulunan Aytemiz Alanyaspor ve 15 gol kaydeden Kayserispor'un ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor (16 gol) ile 3. sırada yer aldı. Ligin ilk haftasında Bursaspor karşısında 2-1 galip gelen Fenerbahçe'de golleri, daha sonra takımdan ayrılan Giuliano ve Josef de Souza kaydetmişti.

- Deplasmanda ilk yarıda gol yok

Fenerbahçe, ligin ilk yarısında deplasmanlarda kötü bir performansa imza attı. Süper Lig'in ilk yarısında deplasmanda 9 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalardan sadece 1 kez galip ayrıldı. Deplasmanlarda 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 9 deplasman maçında rakip fileleri 4 kez havalandırabildi. 4 golün tamamını maçların 2. yarılarında kaydeden Fenerbahçe, 2018-2019 sezonun ilk yarısında deplasman maçlarının ilk devresinde gol atma başarısı gösteremedi.

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- Fenerbahçe'de en hırçın Slimani

Fenerbahçe'nin ligin ilk yarısında en hırçın futbolcusu İslam Slimani oldu. Sarı-lacivertlilerin sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kiralık olarak kattığı Cezayirli oyuncu, ligin ilk yarısında 4 sarı, 1 kırmızı kart gördü. Fenerbahçe'de Slimani dışında ligin ilk yarısında 3 futbolcuya kırmızı kart gösterildi. Ligin 11. haftasında deplasmandaki Galatasaray derbisinin ardından yaşanan olaylar sonucunda Jailson ve Roberto Soldado kırmızı kart görürken, son hafta Antalyaspor maçında Roman Neustadter çift sarıdan kırmızı kartla cezalandırıldı.

- 5 oyuncu süre alamadı

Fenerbahçe'de ligin ilk yarısında 5 futbolcu süre alamadı. Sarı-lacivertli ekipte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ile Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilen listede adı olmayan kaleci Carlos Kameni forma giyemedi. Bu 2 oyuncu dışında, takıma sezon başında katılan ve uzun bir sakatlık süreci geçiren Tolga Ciğerci de sarı-lacivertli formayı terletemedi. Yönetimin gençleşme politikasıyla sezon başında kadrosuna kattığı Berke Özer ile Ferdi Kadıoğlu da ligde hiç forma giymeyen diğer oyuncular oldu.

- Volkan, Dirar ve Chahechouhe kadro dışı

Fenerbahçe'nin sezona başladığı kadroda yer alan 3 oyuncu, ekim ayının ilk haftasında kadro dışı bırakıldı. Sarı-lacivertli takıma uzun yıllar hizmet eden kaptan Volkan Demirel, bu sezon ligin ilk 3 maçında toplam 270 dakika forma giydi. Daha sonra kaleyi Harun Tekin'e kaptıran Volkan, kadro dışı kalınca sezonun ilk yarısının kalanında forma şansı bulamadı. Kaptan Volkan'ın yanı sıra Faslı oyuncular Nabil Dirar ile Aatıf Chahechouhe de sezon başladıktan sonra kadro dışı bırakılan isimler oldu. Chahechouhe, sarı-lacivertli takımda 3 maçta 167 dakika, Dirar ise 2 maçta 88 dakika forma giyebildi.

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