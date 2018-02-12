Fenerbahce’nin turuncu operasyonu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerFenerbahce’nin turuncu operasyonu
Spor Arena Fenerbahce’nin turuncu operasyonu
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber: Jumanji.Framework.Model.LiteContentModel?.Title

Spor Arena
Ahmer ERCANLAR
12.02.2018 - 23:20, Son Güncelleme:

Fenerbahce’nin turuncu operasyonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Antalya’da geçtiğimiz kasımda oynanan maçta gördükleri turuncu renkli soyunma odasının sporcularda sinir yarattığını öğrenen sarı lacivertliler, Başakşehir’de de kullanılan aynı rengi kapatmak için özel çalışma yaptı. Futbolcular maça, Kadıköy’dekine benzetilmiş soyunma odasından çıktı.

Fenerbahçe, Başakşehir’i deplasmanda 2-0 yenerek zirve yarışındaki gücünü ortaya koyarken, karşılaşma öncesi yaşanan bir olay, maça hazırlanirken detaylara verilen önemi ortaya koyuyordu.

Önceki akşam, karşılaşmadan hemen sonra sarı lacivertlilerin, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda kendilerine ayrılan turuncu renkli soyunma odası duvarlarını posterler, yerleri de halıflex ile kapladıkları haberleri yayıldı. Bu, sıradan ve anlık yapılan bir hareket değildi, perde arkasında hem bir öykü, hem bilimsel bir çalışma vardı.

ÜNİVERSİTENİN GÖRÜŞÜ

- “Turuncu operasyonu”nun startı, 26 Kasım 2017’deki Antalyaspor-Fenerbahçe maçında verilmişti. O karşılaşma öncesi Fenerbahçe’ye verilen soyunma odasınun turuncu renklerde olması kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu’nun dikkatini çekti. Antalyaspor’un kırmızı ve beyaz renklerde olmasına rağmen soyunma odasını turuncuya boyamasına takılan Kunduracıoğlu, rahatsız olduğu konuyu teknik heyete iletti. Yapılan kısa bir araştırmayla, Antalyaspor’un tercihinin bilinçli olduğu, kulübün Akdeniz Üniversitesi ile ortak çalışarak turuncu renkli soyunma odası hazırladığı öğrenildi.

HASAN ÇETİNKAYA’NIN PLANI

- Başakşehir maçı hazırlıkları başladığında yapılan bir sohbette Burak Kunduracıoğlu aynı konuyu gündeme getirdi. Başakşehir’in de soyunma odasında kendi forma rengi olan turuncuyu kullanmasından rahatsız olan Kunduracıoğlu’nun konuştuğu menajer Hasan Çetinkaya, konuyla ilgili bazı uzmanlarla temasa geçti. Görüşülen bilim insanları, çok yoğun turuncu kullanımının sinir, stres ve hatta kusmaya bile yol açabileceğini iletti. Durumu teknik direktör Aykut Kocaman ile paylaşan Hasan Çetinkaya hemen harekete geçti. Turuncu soyunma odası başka bir çehreye büründürülecekti!

ÇALIŞMA SAATLER ÖNCE BAŞLADI

- Hemen turuncu rengi kapatmak için duvarlara Fenerbahçe posterleri ve zemin için de gri, beyaz ağırlıklı halıflex hazırlatıldı. Maçtan saatler önce Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’na giden Fenerbahçe malzemecileri duvarlara posterleri asıp halıflexi zemine serdiler ve turuncu rengi tamamen kapattılar. Böylece maçtan önce sarı lacivertli futbolcuların bir psikolojik etkiye maruz kalmasının önüne geçilmeye çalışıldı. Futbolcular soyunma odasına girdiklerinde, Kadıköy’deki soyunma odalarına benzer bir atmosfer gördü ve son taktikleri Aykut Kocaman’dan alıp sahaya çıktı.

YOĞUN TURUNCU SİNİR SİSTEMİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

- TURUNCU renk, genel anlamda dışa dönük olmayı, neşeyi temsil eder. Kırmızı kadar olmasa da enerji veren sıcak bir renktir. Ancak yoğun turuncu kullanılan ortamların insanların sosyalleşme dürtülerini harekete geçirdiği için sinir sistemini olumsuz etkilediği biliniyor. Çalışma odası ve dinlenme mekânları için çok uygun olmadığı dile getiriliyor.
Psikolojide renklerin insanlar üstünde yarattığı etki uzun süredir araştırılan bir konu... Tek bir renkle kaplı mekanların insanlarda farklı etkiler yarattığı biliniyor ve bu yönde değişik araştırmalar yapılıyor.

BAŞAKŞEHiR TURUNCUSU ANTALYA’YI HATIRLATTI

- Antalya’daki konuk takım soyunma odasında kulüp doktoru Kunduracıoğlu’nun dikkatini çeken turuncu renkler, Başakşehir tarafından, formasındaki turuncudan dolayı soyunma odalarında kullanılıyor. Fenerbahçeliler, doktorun uyarısıyla bu turuncu rengi kapatmak için kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Fenerbahce’nin turuncu operasyonu

POSTERLER VE ZEMiN DÖŞEMELERi BÖYLE GÖTÜRÜLDÜ

- 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki Fenerbahçe’nin kullandığı soyunma odasında maç öncesi ve sonrasında malzemecilerin yoğun bir faaliyeti vardı. Duvarları ve zemini kaplamak için yanlarında bol bol poster ve zemin halısı getiren sarı lacivertli görevliler, karşılaşma sonrası bunları toplayıp yeniden araçlarına yükledi ve stattan ayrıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Haber

Yeni Çansporlu futbolculara saldırı TBMM'ye taşındı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ne zaman başlıyor? Şampiyonlar Ligi maç programı

NBA All-Star 2018 ne zaman? İlk 5'ler belli oldu

Beşiktaş Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?