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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.05.2019 - 08:03, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin transferine Klopp engeli!

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Fenerbahçe'nin transferine Klopp engeli!

Spor Toto Süper Lig'de başarısız bir sezon geçiren Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları kapsamında kadroya düşünülen ismin transferine Liverpool'un dünyaca ünlü teknik direktörü Jurgen Klopp taş koydu.

Bundesliga ekibi Werder Bremen ile sözleşmesini uzatmayarak ayrılma kararı alan Max Kruse'un adı bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu.

Ancak, golcü futbolcuya dev takımların talip olduğu belirtildi. Alman medyasında yer alan habere göre 31 yaşındaki yıldız golcü için Bayern Münih ve Liverpool devreye girdi.

Bayern Münih, gelecek sezon Lewandowski'ye iyi bir alternatif arayışına girerken, Max Kruse'a odaklandığı belirtildi.

Ancak, Alman golcünün istediği yıllık ücretin transfer konusundaki en büyük problem olacağı yazıldı.

Fenerbahçenin transferine Klopp engeli

KLOPP PARAYI SORUN ETMİYOR
Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Liverpool'un teknik direktörü Jurgen Klopp da, Kruse cephesinde yaşanılan gelişmeleri yakından takip ediyor.

Uzun süren Dortmund macerası sonrasında Liverpool'un başına geçen Kloop'un, yıldız golcüyü Almanya'da çalıştığı dönemden takip ettiği belirtildi.

Öte yandan İngiliz devi için Kruse'un isteyeceği yıllık ücretin herhangi bir sorun teşkil etmeyeceği aktarıldı.

Werder Bremen, geçtiğimiz günlerde Max Kruse'nin takımdan resmen ayrıldığını açıklamış ve bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'nin yıldız golcüyü kısa süre içerisinde kadrosuna katacağı iddia edilmişti.

Max Kruse, bu sezon Bremen formasıyla çıktığı 36 karşılaşmada 12 gol 14 asistlik performans sergilemişti.

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