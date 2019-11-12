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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Fenerbahçe'nin transferinden son anda vazgeçtiği Rıza Durmisi futbolu unuttu!
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12.11.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin transferinden son anda vazgeçtiği Rıza Durmisi futbolu unuttu!

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Fenerbahçe'nin transferinden son anda vazgeçtiği Rıza Durmisi futbolu unuttu!

Fenerbahçe'nin sakatlığı sebebiyle kadrosuna katmaktan vazgeçtiği Rıza Durmisi, bu sezon hiçbir resmi maçta forma giyemedi. Lazio kariyerinde henüz gol ya da asist sevinci yaşayamayan Durmisi, 2019 yılının yaklaşık 3 ayını sakat geçirdi.

Fenerbahçe'nin Eylül ayının ortasında sakatlığı sebebiyle transferinden vazgeçtiği Rıza Durmisi, bu sezon hiçbir resmi maçta forma giyemedi.

2019 yılında toplamda 90 günü sakat geçiren Arnavut asıllı Danimarkalı sol bek, Serie A ekibi Lazio'nun bu sezonki UEFA Avrupa Ligi kadrosunda da yer almıyor.

Lazio formasıyla şimdiye dek 19 resmi maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, henüz gol ya da asist sevinci yaşayamadı.

LAZIO'DA SİFTAH YAPAMADI

Rıza Durmisi, 2018 yılında 7.5 milyon avro karşılığında Real Betis'ten Lazio'ya transfer olmuştu.

Geçtiğimiz sezon Lazio formasıyla 10 lig maçında forma giyen deneyimli sol bek, takımına gol ya da asist katkısı sağlayamamıştı.

İtalya Kupası'nda 2, Avrupa Ligi'nde ise 7 müsabakada süre alan Durmisi, bu maçlarda da skor üretemedi.

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