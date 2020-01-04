Fenerbahçe'nin transferde gözü Welinton'da

Sadık Çiftpınar'ın sezonu kapatması, Adil Rami'den beklenen performansın alınamaması üzerine savunmada Serdar Aziz ve Zanka'ya kalan Fenerbahçe'de Ersun Yanal, mecburi olarak Jailson'u oynatıyordu.

Süper Lig'de devre arasının başlamasıyla transfer için çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, savunmadaki sıkıntıyı çözmek için bu bölgeye takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda listedeki isimlerin başında gelen Alanyasporlu futbolcu Welinton için Fenerbahçe çalışmalarını başlattı.

Sarı lacivertliler, Brezilyalı savunmacı için Akdeniz ekibiyle resmi görüşmelere başladı. Eylül 2019'da Alanyaspor ile olan sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatan 30 yaşındaki oyuncu için Comolli, teklifini kulübe iletti.

Güncel piyasa değeri 1 milyon euro olan Welinton Souza, Akdeniz ekibine Katar ekibi Al Khor'dan 2017 Temmuz ayında transfer edilmişti.

Welinton, Alanyaspor forması ile bu sezon çıktığı 15 maçta 2 gol kaydetti. (Fanatik)

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