Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Simon Falette kimdir?

Ligin ikinci yarısında şampiyonluk yolunda iddialı bir kadro kurmak için transferde düğmeye basan Fenerbahçe, aradığı stoperi Bundesliga'da buldu: Simon Falette.

Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette için oyuncunun kulübüyle masaya oturan sarı lacivertli yönetim, resmi teklifini iletti.

Gineli futbolcuyu kiralamak isteyen Fenerbahçe, Alman temsilcisinden olumlu cevap aldı.

27 yaşındaki futbolcuya bu sezon fazla forma şansı vermeyen Alman ekibinin, kiralama formülüne sıcak baktığı kaydedildi.

Simon Falette kimdir?

19 Şubat 1992 Le Mans doğrumlu olan Falette 1.85 boyunda ve stoper olarak görev yapıyor. Gine asıllı futbolcu aynı zamanda sol bek mevkinde oynayabiliyor.

FC Tours U19'da kariyeri başlayan Falette Lorient, Stade Lavallois, Brest ve Metz formalarını giydikten sonra 2017'de 2.7 milyon avro karşılığında Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon avro olan Fransız stoperin kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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