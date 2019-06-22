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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22.06.2019 - 20:10, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin transfer gözdesi Max Kruse kimdir?

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Fenerbahçe'nin transfer gözdesi Max Kruse kimdir?

Alman milli futbolcu Max Kruse, Fenerbahçe spor kulübünün transfer gündeminde yer almaya başladı. Werder Bremen takımında forvet pozisyonunda görev yapan Max Kruse'nin menajeri, başarılı futbolcunun yakın zamanda İstanbul'a geleceğini duyurdu. Sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran transfer haberinin ardından, Max Kruse'nin hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe'nin transfer gözdesi Max Kruse kimdir?

2018-2019 Süper Toto Süper Lig'de başarısız bir dönem geçiren Fenerbahçe, Alman yıldız Max Kruse ile ilgilenmeye başladı. 2006 yılında profesyonel kariyerine başlayan ve uzun yıllardır Werder Bremen'de forma giyen başarılı futbolcunun menajeri Ersin Akan, sosyal medya hesabından, futbolcunun İstanbul'a geleceğini gösteren bir paylaşım yaptı. İşte, Alman futbolcu Max Kruse ile ilgili bilgiler.

MAX KRUSE'NİN KARİYER HAYATI

Max Kruse 19 Mart 1988 tarihinde dünyaya geldi. Werder Bremen takımında forvet pozisyonunda görev yapan Alman millî futbolcudur.

Profesyonel kariyerine 2006 yılında Werder Bremen II kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Werder Bremen, FC St. Pauli, FC St. Pauli II, SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg, Werder Bremen kulüplerinde oynadı. 31 yaşındaki Kruse, kariyerinde Almanya dışında top koşturmadı. Golcü oyuncu geride bıraktığımız sezon ligde çıktığı 36 maçta 12 gol atarken 14 de asist yapma başarısı gösterdi.

2013 yılından bu yana Almanya Milli Takım formasını 14 kez terleten Kruse'nin adı daha önce Liverpool ve Robert Lewandowski'ye alternatif olarak Bayern Münih'le anılmıştı.

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