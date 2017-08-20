Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısındaki en büyük gücü taraftar!

İşte Ercanlar'ın maç öncesi yorumu:

Fenerbahçe 11'ini nasıl buldunuz?

Acaba yanlış mı gördüm diye iki kez baktım. 2 yıldır denenen ve başarısız olan Josef ve Mehmet Topal ikilisi yine 11'de, Guiliano ise kulübedeydi. Yani Fenerbahçe kendi sahasında olmaması gerektiği kadar savunmaya dönük bir 11'le sahaya çıktı. Guiliano'yu izlemek için stada gelen bir çok taraftar hayal kırıklığı yaşadı. İşin açıkçası ben de hayal kırıklığı yaşadım ve şaşırdım.

Fenerbahçe nasıl oynamalı bugün?

Yoğun pres, baskı ve rakibi bunaltıcı bir 11 ile sahada olmalı. Ama kadro sanki kaybetmemek için sahaya çıkmış gibi. Bakalım Kocaman'ın aklından neler geçiyor. Devre arasında planları neydi, tuttu mu tutmadı mı konuşuruz.

Tribünler nasıl?

Çok coşkulu ve desteklemek için gelmiş bir taraftar var. Bu maçta Fenerbahçe'nin en büyük gücü bu müthiş taraftar olacak.