Fenerbahçe'nin tartışılan golcüsü Frey'den ilginç imza
Fenerbahçe'de forma giyen İsviçreli futbolcu Michael Frey, ülkesinde hizmet veren Soccer Mondial menajerlik şirketiyle anlaşma sağladı.
Fenerbahçe'nin sezon başında FC Zürih takımından 2.6 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Michael Frey, menajerlik şirketi Soccer Global ile anlaşma sağladı.
Bu sezon sarı lacivertli formayla 25 maçta 5 gol kaydeden 24 yaşındaki oyuncunun bu hamlesi şaşkınlıkla karşılandı.
Frey'in Soccer Global ile anlaşma sağlaması gelecek sezon takımdan ayrılacağı yönünde fikirlerin oluşmasına neden oldu.
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