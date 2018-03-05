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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber:Beşiktaş'ın eski kalecisi bakın ne yaptı!

Futbol
DHA
05.03.2018 - 10:30, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin sorunu içerde

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Spor Toto Süper Lig'de bu sezon iç saha maçlarında en çok gol yiyen 5 takımdan biri olan Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı 12 maçın 5'inde rakiplerine puan verdi, 19 golü kalesinde gördü ve ev sahibi takım performanslarında 4'üncü sırada yer aldı. Dış saha performasında ise sarı lacivertli takım 2'nci sırada yer alıyor.

İÇ SAHADA EN ÇOK GOL YİYEN 5 TAKIMDAN BİRİ

Fenerbahçe, bu sezon evinde oynadığı 12 maçın 7'sini galibiyetle kapatırken, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. İç sahada Galatasaray'ın attığı 36 golden sonra 31 golle 2'cni sırada yer almasına rağmen yediği gol sayısında sarı lacivertli ekip, ligde son sırada bulunan ve 23 gol yiyen Kardemir Karabükspor, 21 golü kalesinde gören Kasımpaş'dan sonra kendisi gibi 19 gole engel olamayan  Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor ile beraber iç sahada en çok gol yiyen 5 takım arasında yer alıyor.

Sarı lacivertli takım iç sahada oynadığı 12 karşılşamanın sadece 2'sinde kalesinde gol görmedi. Kardemir Karabükspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında kalesini gole kapayan, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Kayserispor ve Teleset Mobilya Akhisaspor maçlarında her bir rakibinden kalesinde 3'er gol gördü. Kocaman'ın ekibi, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Gençlerbirliği'nden ise 2'şer gol yedi. Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Demir Grup Sivasspor maçlarından da 1'er golü kalesinde gören Fenerbahçe toplamda 19 gole engel olamadı.

DEPLASMANDA EN AZ GOL YİYEN TAKIM VE EN ÇOK PUAN TOPLAYAN 2'İNCİ TAKIM

Son şampiyonluğunu 4 sezon önce yaşayan Fenerbahçe, deplasmanlarda ise ligin en iyi 2'nci takımı durumunda. Dış sahada 21 puan toplayan Medipol Başakşehir'den sonra 20 puanı olan Aykut Kocaman'ın ekibi, 12 karşılaşmada 5 galibiyet elde ederken, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 16 gol atmasına rağmen yediği 11 gol ile deplasmanda en az gol yiyen takım oldu.

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