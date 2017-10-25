Fenerbahçe'nin sorunu boyalı alan

İlk iki periyotta şu noktalar ön plana çıktı...
1- FENERBAHÇE BOYALI ALAN SAVUNMASINDA SIKINTI YAŞADI
Anadolu Efes'te, Simon, Dunston, Stimac üçlüsü 8'er sayı üretip toplamda 24 sayılık katkı verdi. McCollum'u iyi savunan Fenerbahçe, boyalı alan savunmasında görece daha etkisiz kaldı.
2- DATOME NEFES ALDIRIYOR
Fenerbahçe Doğuş cephesinde Datome, 2'de 2 üçlük atıp yaptığı ekstra katkılarla takıma nefes aldırdı. Wanamaker da 4 asistle göze çarptı.
3- 'SOĞUKKANLI BİTİRİCİ' ARAYIŞI VAR
İki takım da dış atışlarda 'soğukkanlı bitirici' arayışı içerisinde. Fenerbahçe'de özellikle ilk çeyrekte etkili olan Vesely, sonradan vites düşürdü. Anadolu Efes'te ise Stimac ve Dunston skor katkılarının yanı sıra ribauntlarla (toplam 8 ribaunt) dikkat çekti.