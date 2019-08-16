Fenerbahçe'nin son dakika transfer hamlesini La Gazetta Dello Sport duyurdu!
Transferde yeniden harekete geçen Fenerbahçe'nin son hamlesini La Gazetta Dello Sport yazdı. İtalyanların iddiasına göre sarı lacivertliler sol bek transferi için 25 yaşındaki oyuncuyla anlaştı. Fakat transferde tek bir pürüz var...
Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Kolarov'dan gelecek net yanıtı beklerken aynı zamanda da alternatif oyunculara da yöneliyor.
La Gazetta Dello Sport'un haberine göre; sarı lacivertliler Lazio forması giyen Rıza Durmisi ile anlaşmaya vardı.
Lazio ile olan anlaşmada da tek bir pürüz olduğu ifade edildi. Habere göre Fenerbahçe, 4 milyon euroluk satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Fakat İtalyanlar, mecburi satın alma maddesi koymak istiyor.
Beşiktaş'ın da gündemine gelen 25 yaşındaki futbolcu, geçen sezon yaşadığı sakatlıktan ötürü 10 maçta forma şansı buldu.
Rıza Durmisi, Real Betis'ten 7.5 milyon euro karşılığında Lazio'ya transfer olmuştu.
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