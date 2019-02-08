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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
08.02.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin serisi Kayserispor deplasmanında bitti

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Fenerbahçe'nin serisi Kayserispor deplasmanında bitti

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında 1-0 yenildi. Sarı-lacivertlilerde 45+2'de Roberto Soldado, hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü. Kalan dakikalarda 10 kişi oynayan Fenerbahçe, kalesindeki golü 87'de gördü. Artem Kravets'in kafa golü skoru tayin etti. Fenerbahçe 23 puanda kalırken, Kayserispor 25 puana yükseldi. Fenerbahçe ligde bir sonraki maçını Atiker Konyaspor ile oynayacak.

Ayrıntılar gelecek...

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın açılışında İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, son oynadıkları Göztepe maçına göre ilk 11'de ikisi zorunlu 4 değişikliğe gitti.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yanal, geçen hafta ligde Göztepe'yi 2-0 yendikleri maçın kadrosunda dört değişiklik yaptı.

Sarı kart cezalısı Mehmet Topal'ın yerine Jailson, sakatlanan Sadık Çiftpınar'ın yerine ise yeni transferlerden Serdar Aziz'e ilk 11'de görev veren Yanal, kadro dışı kalan Benzia'nın yerine Tolgay Arslan, İsmail Köybaşı'nın yerine de cezası sona eren Hasan Ali Kaldırım'a şans tanıdı.

Sarı-lacivertli takım, maça Volkan Demirel, Isla, Neustaedter, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado 11'iyle çıktı.

- Serdar ve Tolgay 11'de

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Serdar Aziz ile Tolgay Arslan, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de şans buldu.

Sarı-lacivertlilerin transferin son gününde renklerine kattığı Sloven orta saha oyuncusu Zajc ile Moses, yedek kulübesinde yer aldı.

Öte yandan, sakatlıkları nedeniyle formadan uzak kalan kaleci Harun Tekin ile Frey de 21 kişilik kadroya dahil edildi.

- 6 oyuncu kart ceza sınırında

Fenerbahçe'de 6 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Soldado, İsmail Köybaşı, Isla, Ayew, Eljif Elmas ve Neustaedter, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında kart görmeleri durumunda Atiker Konyaspor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.

- Hikmet Karaman'dan iki değişiklik

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ligin 20. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçına göre ilk 11'de iki değişiklik yaptı.

Karaman, Atila Turan'ın yerine savunmada Kucher'e, Hasan Hüseyin Acar'ın yerine ise cezası sona eren Mensah'a forma verdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Kucher, Şamil Çinaz, Mensah, Chery, Deniz Türüç, Umut Bulut, Kravets ilk 11'iyle sahaya çıktı.

- Tribünler doldu

Kayserispor taraftarları, Fenerbahçe maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Kendilerine ayrılan bölümü dolduran Fenerbahçe taraftarı da takımlarını destekledi.

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