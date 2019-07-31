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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
31.07.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin Real Madrid karşısında iddaa oranı belli oldu! 6-1 sonrası...

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Fenerbahçe'nin Real Madrid karşısında iddaa oranı belli oldu! 6-1 sonrası...

Audi Cup ilk maçında Bayern'e 6-1 kaybeden Fenerbahçe, Tottenham'a 1-0 yenilen Real Madrid ile üçüncülük maçı oynayacak. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...

REAL MADRID - FENERBAHÇE

- Stoperde Sadık- Jailson, önlerinde Ozan-Ekici ile Bayern karşısına çıkan Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlandığı anda 10 kişi mücadele ederken 22. dakikada ilk golü yedi ve devre de 5-0 sona erdi.

- Sonrasında oyuncu değişiklikleri, Dirar'ın taraftarla atışması derken maç sakinleşti ve mücadele 6-1 sona erdi.

- Kötü futbol, savunma becerisizlikleri bir yana, Muriqi'nin hücumdaki gayreti ve Kruse'nin zaman zaman klasını ortaya koyması Fenerbahçe adına öne çıkan artılardı...

- Murat Sağlam da bir kez daha sağ bekte formaya aday olduğunu ortaya koyan performansıyla tam not aldı.

- Real Madrid ise Tottenham'a 1-0 kaybetti. Atletico Madrid'e 7-3 kaybeden takımın moralli olmaması, Hazard'ın İngilizler tarafından yoğun gözlem altında olduğu maçta silik görünmesi ve yedikleri gol öncesi savunmasını zor durumda bırakması eleştiri aldı...

Fenerbahçenin Real Madrid karşısında iddaa oranı belli oldu 6-1 sonrası...

FENERBAHÇE'NİN GALİBİYETİNE 8,00 ORAN - KARŞILAŞMA CANLI YAYINDA!

6-1'lik yenilgi sonrası üçüncülük maçında da Fenerbahçe'ye sürpriz bir oran açıldı, iddaa'da sarı-lacivertlilerin galibiyetine 8,00 veriliyor!

Dünün aksine bugün bahis çeşitliliği de söz konusu... Karşılaşma hem MBS3 olarak bültende yerini aldı, hem de ALT-ÜST ve İY-MS gibi alternatifler de mevcut...

Maçta en az 4 gol çıkarsa iddaa'da 1,55 oran kazanabilirsiniz...

Dün olduğu gibi bugün de Fenerbahçe'nin Audi Cup karşılaşmasını kesintisiz CANLI yayınla Misli.com üzerinden izleyebileceksiniz, sakın kaçırmayın!

 

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

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