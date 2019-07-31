Fenerbahçe'nin Real Madrid karşısında iddaa oranı belli oldu! 6-1 sonrası...
Audi Cup ilk maçında Bayern'e 6-1 kaybeden Fenerbahçe, Tottenham'a 1-0 yenilen Real Madrid ile üçüncülük maçı oynayacak. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
REAL MADRID - FENERBAHÇE
- Stoperde Sadık- Jailson, önlerinde Ozan-Ekici ile Bayern karşısına çıkan Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlandığı anda 10 kişi mücadele ederken 22. dakikada ilk golü yedi ve devre de 5-0 sona erdi.
- Sonrasında oyuncu değişiklikleri, Dirar'ın taraftarla atışması derken maç sakinleşti ve mücadele 6-1 sona erdi.
- Kötü futbol, savunma becerisizlikleri bir yana, Muriqi'nin hücumdaki gayreti ve Kruse'nin zaman zaman klasını ortaya koyması Fenerbahçe adına öne çıkan artılardı...
- Murat Sağlam da bir kez daha sağ bekte formaya aday olduğunu ortaya koyan performansıyla tam not aldı.
- Real Madrid ise Tottenham'a 1-0 kaybetti. Atletico Madrid'e 7-3 kaybeden takımın moralli olmaması, Hazard'ın İngilizler tarafından yoğun gözlem altında olduğu maçta silik görünmesi ve yedikleri gol öncesi savunmasını zor durumda bırakması eleştiri aldı...
FENERBAHÇE'NİN GALİBİYETİNE 8,00 ORAN - KARŞILAŞMA CANLI YAYINDA!
6-1'lik yenilgi sonrası üçüncülük maçında da Fenerbahçe'ye sürpriz bir oran açıldı, iddaa'da sarı-lacivertlilerin galibiyetine 8,00 veriliyor!
Dünün aksine bugün bahis çeşitliliği de söz konusu... Karşılaşma hem MBS3 olarak bültende yerini aldı, hem de ALT-ÜST ve İY-MS gibi alternatifler de mevcut...
Maçta en az 4 gol çıkarsa iddaa'da 1,55 oran kazanabilirsiniz...
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