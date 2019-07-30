Fenerbahçe'nin rakipleri 2.7 milyar euro değerinde
Fenerbahçe’nin AUDI Cup’taki rakiplerinin toplam kadro değeri 2.7 milyar euroya ulaşıyor.
Real Madrid 1 milyar 23 milyon euro, Tottenham 912 milyon euro, Bayern Münih ise 757 milyon euro değerinde. Fenerbahçe’nin kadro değeri ise 80 milyon euro.
Sarı lacivertlilerin bugünkü rakibi Bayern Münih, ABD turunda karşılaştığı Real Madrid’i 3-1, Milan’ı 1-0 yenerken, Arsenal’e 2-1 mağlup oldu.
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2015 yılında düzenlenen Audi Cup'ta Real Madrid ile Tottenham karşılaşmıştı
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