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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: İHA
02.02.2019 - 12:48, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin rakibi Zenit, UEFA'ya yeni listeyi gönderdi

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Fenerbahçe'nin rakibi Zenit, UEFA'ya yeni listeyi gönderdi

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde karşılaşacağı Rus temsilcisi Zenit, transfer döneminin kapanmasının ardından UEFA’ya yeni oyuncu listesini gönderdi. 

Fenerbahçe’nin Avurpa Ligi Son 16 Turu’nda karşılaşacağı Rus ekibi Zenit, transfer döneminin kapanmasıyla UEFA’ya yeni listeyi gönderdi.

Zenit, UEFA’ya gönderdiği oyuncu listesinde yeni transferlerleri Yaroslav Rakitski, Serdar Azmoun ve Wilmar Barrios’u da ekledi.

İşte Rus ekibinin UEFA’ya bildiği liste: 

“Mikhail Kerzhakov, Andrei Lunev, Alexander Anyukov, Denis Terentiev, Branislav Ivanovic, Lus Neto, Elmir Nabiullin, Igor Smolnikov, Emanuel Mammana, Yaroslav Rakitskiy, Matas Kranevitter, Claudio Marchisio, Daler Kuzyayev, Oleg Şatov, Alexander Erokhin, Wilmar Barrios, Magomed Ozdoev, Hernani, Serdar Azmoun, Alexander Kokorin, Sebastian Driussi, Robert Mac, Artem Dzyuba ve Anton Zabolotny.” 

12 Şubat’ta Fenerbahçe Ülker Arena’da turun ilk maçına çıkacak olan Zenit, mücadelenin rövanşını ise 21 Ocak’ta Rusya’nın Petersburg şehrinde oynayacak. 

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