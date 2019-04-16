Fenerbahçe'nin play-off serüveni başlıyor! iddaa'da galibiyetlerine...
Ataşehir'de Euroleague normal sezonunu 15'te 15 ile tamamlayan Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas ile play-off serüvenine başlıyor! Takımlardan son haberlere ve Misli.com'da iddaa'da öne çıkanlara göz atalım...
- Fenerbahçe'nin bu sezon tek zorlandığı nokta, Joffrey Lauvergne ile Jan Vesely’nin sakatlıkları nedeniyle pota altında uzun oyuncu sıkıntısı yaşamaları…
- Oyunun zora girdiği bu dönemlerde Sloukas ve Bobby Dixon ile istikrar abidesi Datome takımın kurtarıcıları oldular.
- Lauvergne bu akşam yok, Vesely'nin ise maç saati hazır olması bekleniyor.
ZALGIRIS KAUNAS
- Euroleague’de son 6 haftalık müthiş performansıyla 8. sıradan play-off'a dahil olan Zalgiris’in son iki maçta, Olympiakos ve Madrid deplasmanlarındaki galibiyetleri büyük işti…
- Geniş bir kadroya sahip olmamaları en büyük zaafları.
- Pota altında Brandon Davies neredeyse tüm yükü çekiyor.
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- Fenerbahçe Beko rakibine karşı oynadığı son 4 maçı kazandı. (MS 1)
- Fenerbahçe Beko, Euroleague’de bu sezon evinde oynadığı 15 maçta fire vermedi! (MS 1)
- Fenerbahçe Beko, Obradovic ile Euroleague play-off serilerinde sadece 1 maç kaybetti. (MS 1)
- Zalgiris bu sezon deplasmanlarda 7 maç kazanabildi, 3’ü üst üste son 3 maçtı.
MİSLİ.COM ÜYELERİNİN İLK TERCİHİ...
Misli.com üyelerinin 966 iddaa kodlu bu maçla ilgili ilk tercihleri 2,25 oranıyla İY1/MS1 şeklinde, her iki yarıda da Fenerbahçe galibiyeti. iddaa yönetiminin İlk Yarı için 5,5 - Maç Sonu için 9,5 sayı handikabı belirlediğini görüyoruz...
Üyelerin 973 kodlu "Handikapsız" bahis için açılan 1,10 orandan Fenerbahçe galibiyetini tercih etme oranı ise %98’lere çıkmış durumda!
MİSLİ.COM YAZARI ÖZGÜR ÇELEN NE DİYOR?
Fenerbahçe geçen sezon Final-Four ilk maçında karşılaştığı Zalgiris ile bu kez play-off turunda eşleşti. Elbette normal sezon ya da Final-Four maçları, bir play-off serisinden çok farklı. Burada rakibinizi üç kez yenmek zorundasınız.
Fenerbahçe uzun yıllardır play-off serilerinde müthiş performanslar ortaya koyuyor. Zalgiris’in normal sezonun sonlarında yükselen formu ve gerilerden gelip play-off yapması müthiş iş. Ancak serinin favorisi net şekilde Fenerbahçe.
Her ne kadar Zalgiris çok iyi bir koça ve evinde harika bir atmosfere sahip olsa da Fenerbahçe’nin her duruma çözüm üretebilen bir kenar yönetimi ve oyuncu grubu var. Vesely ve Lauvergne’in sakatlık durumları netleşmese de başta Kalinic olmak üzere bazı isimlerin form grafiklerindeki yükseliş kayda değer.
Ben ilk maçta Fenerbahçe’nin rahat bir galibiyet alacağını tahmin ediyorum.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle