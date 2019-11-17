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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
17.11.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin planı: "Moses gitsin, Musa gelsin"

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Fenerbahçe'nin planı: "Moses gitsin, Musa gelsin"

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında Chelsea'den kiraladığı Victor Moses, bekleneni bir türlü veremezken İngiliz basınında oyuncuyla ilgili ilginç bir haber yer aldı.

Londra ekibinden 1.5 sezon için kiralanan Nijeryalı hücum oyuncusunu sarı-lacivertlilerin ocak ayında geri göndermek istediği iddia edildi. Yıllık 3.2 milyon Euro kazanan 28 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması ile ligde 14 maça çıkarken 4 gol atıp 1 kez de asist yapmıştı. Bu sezon ise sakatlığı nedeniyle de sahalardan bir süre uzak kalan Moses, sadece 4 lig maçına çıkabilirken 1 gol atıp 1 tane de asist yaptı.

İngiliz Daily Mail'in haberinde ocak ayında Fenerbahçe'nin Moses'ı yollayarak teknik direktör Ersun Yanal'ın çok istediği Ahmed Musa'yı almayı planladığı belirtildi. Bir dönem Premier Lig'de oynayan Nijeryalı forvet, Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyiyor.

Victor Moses, transfermarkt'a göre 10 milyon Euro'luk piyasa değerine sahip…

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