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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
22.08.2019 - 09:53, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin Okan Buruk kabusu! Son 5 maçta 4 yenilgi...

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Fenerbahçe'nin Okan Buruk kabusu! Son 5 maçta 4 yenilgi...

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Rizespor ve Akhisarspor'un başında olduğu dönemlerde Fenerbahçe'ye karşı çıktığı son 5 maçın 4'ünden galibiyetle ayrıldı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 2. haftasında 24 Ağustos Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Saat 21.45'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacak.

Yenilenmiş kadrosu ve çiçeği burnunda teknik adamı Okan Buruk ile şampiyonluk parolasıyla yola çıkan turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 3-0 kaybetmişti.

İstanbul temsilcisi, sarı-lacivertliler karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak hem yeni sezonun ilk 3 puanını almak hem de moral depolamak istiyor.

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Buruk, Fener'e karşı son 5 maçın 4'ünü kazandı

Turuncu-lacivertlilerin çalıştırıcısı Okan Buruk, Rizespor ve Akhisarspor'un başında olduğu dönemlerde Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 1'i Türkiye Kupası, 4'ü Süper Lig olmak üzere son 5 müsabakanın 4'ünden galibiyetle ayrıldı.

Buruk'un takımları bu maçlarda sarı-lacivertli ağlara 12 gol bırakırken, kalesinde ise 7 gol gördü.

Okan Buruk, söz konusu süreçte Kanarya'ya karşı tek yenilgisini geride kalan sezonda Çaykur Rizespor'un başında Kadıköy'de 3-2'lik skorla almıştı.

45 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 5 maç şöyle:

Fenerbahçe: 3 - Rizespor: 2 (2018-2019)
Rizespor: 3 - Fenerbahçe: 0 (2018-2019)
Akhisarspor: 3 - Fenerbahçe: 2 (2017-2018) (Türkiye Kupası)
Fenerbahçe: 2 - Akhisaspor: 3 (2017-2018)
Akhisarspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (2017-2018)

Ersun Yanal, 5-0 sona eren Gazişehir Gaziantep maçı sonrası bu açıklamaları yapmıştı...

Ersun Yanal'dan Volkan Demirel açıklamasıKarşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ersun Yanal, rakibe futbollarını kabul ettirmek konusunda coşkulu oynadıklarını belirtti. Yanal ayrıca Volkan Demirel ve şampiyonluk konularında açıklamalarda bulundu.
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Fenerbahçenin Okan Buruk kabusu Son 5 maçta 4 yenilgi...

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