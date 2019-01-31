Fenerbahçe'nin Nicolas Castillo transferi yattı!
Fenerbahçe'nin Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Şilili golcü Nicolas Castillo'nun transferinde pürüz çıktı.
Spor Arena Özel | Ahmet Ercanlar
25 yaşındaki golcü için Benfica, bonservis parası istiyor. Bu nedenle Fenerbahçe'nin kiralama teklifini reddettiler ve devreye giren bir Meksika kulübü ile anlaştılar.
Geçtiğimiz yaz UNAM Pumas'tan yaklaşık 8 milyon euroya Benfica'ya transfer olan Castillo, 6 aylık süreçte Portekiz ekibinin 11 kere formasını giydi.
CLUB AMERICA YOLCUSU!
A Bola'nın iddiasına göre, adı geçen Meksika kulübü Club America ve Benfica'ya bonservis ücreti olarak 9 milyon euro ödeyecek.
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