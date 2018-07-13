Fenerbahçe'nin maçı D-Smart'ta!
Süper Lig'de sezon öncesi maçları D-Smart platformundan futbolseverlerle buluşuyor...
Son şampiyon Galatasaray'ın yanı sıra, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçları, D-Smart'tan ekranlara geliyor. Bugün saat 20.00'de oynanacak Fenerbahçe-Lozan maçı canlı ve HD kalitesinde futbolseverlere ulaşacak. İşte 3 büyüklerin maç programları...
Futbolseverler ekran başına! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sezon öncesinde oynayacağı maçlar D-Smart'tan yayınlanıyor... Fenerbahçe'nin bugün saat 20.00'de oynayacağı Lozan maçı, D-Smart ekranlarında olacak... pic.twitter.com/kCxi9iDBsz— Spor Arena (@sporarena) 13 Temmuz 2018
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