Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor! iddaa'da öne çıkan bahis...
Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Antalyaspor'u konuk edecek. Takımlardan son haberlere ve Misli.com'da öne çıkan iddaa tercihine göz atalım... Canlı Bahis ve Tek Maç fırsatlarını da kaçırmayın!
Galatasaray ile oynadığı derbiden golsüz beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, rakibine çok fazla pozisyon üretme şansı vermezken, çok fazla gol üretme şansı da yakalayamadı.
Milli maç arası öncesinde Antalyaspor’u konuk edecek sarı lacivertlilerde Garry Rodrigues ve Victor Moses hala iyileşme sürecinde.
Ayrıca ABD’ye özel tabanlık yaptırmak için giden Hasan Ali Kaldırım da kadroda yok.
Derbide sakatlandıktan sonra oyundan alınan Isla’nın ise ciddi bir durumunun olmadığı açıklandı. Derbi maçında sahaya çıkan ilk 11'de bir değişiklik beklenmiyor.
Geçen hafta evinde Yeni Malatyaspor’u 3 golle devirerek, ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretine son veren Antalyaspor’da ise antrenör Bülent Korkmaz, son maçta alınan net galibiyetin yanı sıra oyuncularının sahada sergilediği performans ve yardımlaşmadan dolayı çok memnun olduğunu açıkladı.
Geçen sezon ligde rakiplerine maç başına 14.8 şut imkanı veren Antalyaspor, bu sezon ise bu maça kadar rakiplerine maç başına 6.2 şut üretme izni verdi.
Konuk ekipte sakatlıkları bulunan Gustavo Blanco ve Charles İstanbul'a getirilmedi.
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER
- Geçen sezon Antalyaspor’un, İstanbul’da oynadığı 5 lig maçı da 2.5 ÜST bitmişti.
- Antalyaspor ligdeki son 12 deplasman maçının sadece 1'inde gol yemedi.
- Fenerbahçe, Antalyaspor’u ağırladığı son 23 lig maçının sadece 2’sinde puan alamadı.
ÖNE ÇIKAN BAHİSLER
- Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih ev sahibi Fenerbahçe’nin maçı kazanması yönünde.
- Bu maça bahis yapan üyelerin yaklaşık %60’ı Fenerbahçe’nin 3 puanı almasına kesin gözüyle bakıyor.
- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise karşılıklı gol. Misli.com üyelerinin yaklaşık %10’u mücadelede her iki ekibin de en azından birer gol atacağını düşünüyor.
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