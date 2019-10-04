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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.10.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor! iddaa'da öne çıkan bahis...

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Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor! iddaa'da öne çıkan bahis...

Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Antalyaspor'u konuk edecek. Takımlardan son haberlere ve Misli.com'da öne çıkan iddaa tercihine göz atalım... Canlı Bahis ve Tek Maç fırsatlarını da kaçırmayın!

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR

Galatasaray ile oynadığı derbiden golsüz beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, rakibine çok fazla pozisyon üretme şansı vermezken, çok fazla gol üretme şansı da yakalayamadı.

Milli maç arası öncesinde Antalyaspor’u konuk edecek sarı lacivertlilerde Garry Rodrigues ve Victor Moses hala iyileşme sürecinde.

Ayrıca ABD’ye özel tabanlık yaptırmak için giden Hasan Ali Kaldırım da kadroda yok.

Derbide sakatlandıktan sonra oyundan alınan Isla’nın ise ciddi bir durumunun olmadığı açıklandı. Derbi maçında sahaya çıkan ilk 11'de bir değişiklik beklenmiyor.

Geçen hafta evinde Yeni Malatyaspor’u 3 golle devirerek, ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretine son veren Antalyaspor’da ise antrenör Bülent Korkmaz, son maçta alınan net galibiyetin yanı sıra oyuncularının sahada sergilediği performans ve yardımlaşmadan dolayı çok memnun olduğunu açıkladı.

Geçen sezon ligde rakiplerine maç başına 14.8 şut imkanı veren Antalyaspor, bu sezon ise bu maça kadar rakiplerine maç başına 6.2 şut üretme izni verdi.

Konuk ekipte sakatlıkları bulunan Gustavo Blanco ve Charles İstanbul'a getirilmedi.

Fenerbahçenin konuğu Antalyaspor iddaada öne çıkan bahis...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Geçen sezon Antalyaspor’un, İstanbul’da oynadığı 5 lig maçı da 2.5 ÜST bitmişti.

- Antalyaspor ligdeki son 12 deplasman maçının sadece 1'inde gol yemedi.

- Fenerbahçe, Antalyaspor’u ağırladığı son 23 lig maçının sadece 2’sinde puan alamadı.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

- Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih ev sahibi Fenerbahçe’nin maçı kazanması yönünde.

- Bu maça bahis yapan üyelerin yaklaşık %60’ı Fenerbahçe’nin 3 puanı almasına kesin gözüyle bakıyor.

- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise karşılıklı gol. Misli.com üyelerinin yaklaşık %10’u mücadelede her iki ekibin de en azından birer gol atacağını düşünüyor.

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