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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.09.2019 - 09:24, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin konuğu Ankaragücü! iddaa'da en çok "2.5 ÜST" tercih ediliyor...

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Fenerbahçe'nin konuğu Ankaragücü! iddaa'da en çok "2.5 ÜST" tercih ediliyor...

Süper Lig’de 5. hafta heyecanı "Fenerbahçe - Ankaragücü" mücadelesiyle devam ederken, her zaman olduğu gibi Canlı Bahis keyfini yüksek oranlar ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız.

FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ

Geçen haftayı Alanyaspor deplasmanında geçiren Fenerbahçe, öne geçtiği maçta puan alamadı ve sezonun ilk yenilgisini almış oldu.

Kaptan Emre Belözoğlu, geçen haftaki maçta sakatlığı nedeniyle oynayamamıştı; ancak iyileşti. Bu noktada antrenör Ersun Yanal, Emre’yi önümüzdeki hafta oynanacak olan Galatasaray maçına saklamak isteyebilir.

Moses ve Hasan Ali’nin sakatlığının sürdüğü ev sahibinde iyileşen Isla da görev alabilir.

Ligde sahasında 14 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe, son yenilgisini geçen sezon Ankaragücü karşısında almıştı.

İlk 3 haftada topladığı 5 puanın ardından evinde Yeni Malatyaspor’u ağırlayan Ankaragücü ise, sahadan 4-0 gibi ağır bir yenilgiyle ayrıldı ve ligde sezonun ilk yenilgisini almış oldu.

Transfer döneminde yasağı kaldıramayan Ankaragücü’nde geçen sezondan takımda bulunan isimlerle yola devam ederken, mevcut dar kadro nedeniyle sakatlık veya cezalara karşı oldukça kırılgan bir yapıya sahip.

Nitekim cezalı durumda olan sağ bek Stelios Kitsiou bu maçta görev alamayacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- İki ekip arasında Kadıköy’de oynanan son 5 lig maçı da 2.5 ÜST bitti.

- Geçen sezon ligde Ankaragücü’nün, İstanbul’da oynadığı bütün maçlar 2.5 ÜST bitti.

- Geçen sezon iki ekip arasındaki iki maç da KG VAR bitti.

Fenerbahçenin konuğu Ankaragücü iddaada en çok 2.5 ÜST tercih ediliyor...

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

- Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih ev sahibi Fenerbahçe’nin maçı kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin %35’i Sarı Kanaryaların 3 puana almasına kesin gözüyle bakıyor.

- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer tercihler ise maçın bol gollü geçmesi yönünde. Misli.com üyelerinin yaklaşık %30’u mücadelede 2.5 ÜST ve 3.5 ÜST tercihlerine yönelmişler.

MİSLİ.COM YAZARI EVREN GÖZ NE DİYOR?

Kadıköy'de baskılı oynayan Fenerbahçe, Ankaragücü karşısında doğal favori. 2.5 gol üstü bu maç için ideal. Hatta 4-6 gol ihtimali de düşünülmeli. Fenerbahçe'nin ilk yarı ve ikinci yarıları ayrı ayrı önde bitirmesi de oran arttırmak için düşünülebilir.

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