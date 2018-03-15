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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Fenerbahçe'nin Kocaman'la 22. derbisi!
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aa-spor
15.03.2018 - 12:04, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin Kocaman'la 22. derbisi!

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Fenerbahçe'nin Kocaman'la 22. derbisi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kariyerindeki 22. derbi sınavını 17 Mart Cumartesi günü Galatasaray karşısında verecek.

Sarı-lacivertli takımın başında bugüne dek Beşiktaş ve Galatasaray karşısında 21 derbiye çıkan Kocaman, bu karşılaşmalarda Fenerbahçe'nin 8 galibiyet almasını sağladı.

Söz konusu derbilerde Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 7 beraberlik alırken, 6 defa da yenildi.

GALATASARAY'A KARŞI 3 GALİBİYET

Aykut Kocaman, Galatasaray derbilerinde Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak 3 kez galibiyet sevinci yaşadı.
Tecrübeli teknik adamla Fenerbahçe, hafta sonu Galatasaray karşısında 11. kez mücadele edecek. Kocaman'la Fenerbahçe, sarı-kırmızılılar karşısında aldığı 3 galibiyetin yanı sıra sahadan 4 defa beraberlik ve 3 kez de yenilgiyle ayrıldı.

Kocaman'ın yönetimindeki Fenerbahçe'nin Galatasaray'la oynadığı maçlar şöyle:
Tarih Kulvar Maç Skor
24 Ekim 2010 Süper Lig Fenerbahçe-Galatasaray 0-0
18 Mart 2011 Süper Lig Galatasaray-Fenerbahçe 1-2
7 Aralık 2011 Süper Lig Galatasaray-Fenerbahçe 3-1
17 Mart 2012 Süper Lig Fenerbahçe-Galatasaray 2-2
22 Nisan 2012 Süper Lig (Süper Final Grubu) Galatasaray-Fenerbahçe 1-2
12 Mayıs 2012 Süper Lig (Süper Final Grubu) Fenerbahçe-Galatasaray 0-0
12 Ağustos 2012 TFF Süper Kupa Galatasaray-Fenerbahçe 3-2
16 Aralık 2012 Süper Lig Galatasaray-Fenerbahçe 2-1
12 Mayıs 2012 Süper Lig Fenerbahçe-Galatasaray 2-1
22 Ekim 2017 Süper Lig Galatasaray-Fenerbahçe 0-0

BEŞİKTAŞ'LA 11 KEZ

Kocaman, Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş'a karşı 11 derbide boy gösterdi.
Bu derbilerde sarı-lacivertliler, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

KADIKÖY'DE HİÇ KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kadıköy'de oynadığı 9 derbiyi de kaybetmedi.
Sarı-lacivertliler, Kocaman döneminde Ülker Stadı'nda çıktığı 9 derbide 5 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.
Kocaman'ın Fenerbahçe'si Galatasaray karşısında iç sahada bir galibiyet alırken, 3 derbide beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünde Beşiktaş'a karşı ise Kadıköy'de 4 galibiyet alırken, bir maç da berabere bitti.

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