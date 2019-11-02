Fenerbahçe'nin Kayserispor kadrosu açıklandı!
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maç kadrosu belli oldu.
Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kadrosu şu şekilde;
Altay, Harun, Sadık, Zanka, Serdar, Isla, Hasan Ali, Emre, Jailson, Gustavo, Ozan, Tolga, Tolgay, Zajc, Alper, Dirar, Deniz, Rodrigues, Moses, Vedat, Mevlüt.
Sarı lacivertli takımda Max Kruse ve Adil Rami sakatlıkları, Ferdi Kadıoğlu ise cezası nedeniyle kadroda yer almadı.
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