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Futbol
Haber Giriş: 17.01.2020 - 15:54,Son Güncelleme:/

Son Dakika Haberleri | Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu!

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Son Dakika Haberleri | Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu!

Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'nin 21 kişilik kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 18. haftasında yarın Gaziantep FK'yle yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ersun Yanal, Adil Rami ve Miha Zajc'ı 21 kişilik kadroya dahil etmedi.

Sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses de kafilede yer almadı.

Yeni transfer Simon Falette de henüz lisansı çıkmadığı için Gaziantep FK kadrosunda bulunmadı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN 21 KİŞİLİK GAZİANTEP FK KADROSU

Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Zanka, Serdar Aziz, Mauricio Isla, Jailson, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriqi.

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Son Dakika Haberleri | Fenerbahçenin kadrosu belli oldu

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