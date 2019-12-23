Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbi serisi sürdü

Süper Lig'in 16. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş'ı ağırlayan Fenerbahçe, aldığı 3-1'lik galibiyetle rakibi karşısında Kadıköy'deki yaklaşık 15 yıllık yenilmezlik serisini sürdürdü.



Ülker Stadı'nda oynanan derbiyi kazanan Fenerbahçe, en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahadaki ciddi üstünlüğünü devam ettirdi.

Beşiktaş'a karşı Kadıköy'de son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla alan sarı-lacivertliler, daha sonra taraftarı önündeki 18 derbide de siyah-beyazlılara galibiyet şansı tanımadı.

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı son 18 resmi maçın biri hükmen olmak üzere 11'ini kazanırken, 7'sinde berabere kaldı.



- Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde son 18 maç



Beşiktaş'a yaklaşık 15 yıldır Kadıköy'de yenilmeyen Fenerbahçe'nin rakibiyle seyircisi önünde oynadığı son 18 maçın sonuçları şöyle:

26 Şubat 2006 Süper Lig 2-2

19 Kasım 2006 Süper Lig 0-0

26 Nisan 2007 Türkiye Kupası 1-1

3 Kasım 2007 Süper Lig 2-1

29 Kasım 2008 Süper Lig 2-1

18 Nisan 2010 Süper Lig 1-0

19 Eylül 2010 Süper Lig 1-1

5 Şubat 2011 Süper Lig 2-0

29 Nisan 2012 Süper Lig 2-1

7 Ekim 2012 Süper Lig 3-0

30 Ekim 2013 Süper Lig 3-3

22 Mart 2015 Süper Lig 1-0

29 Şubat 2016 Süper Lig 2-1

3 Aralık 2016 Süper Lig 0-0

23 Eylül 2017 Süper Lig 2-1

3 Mayıs 2018 Türkiye Kupası 3-0 (Hükmen)

24 Eylül 2018 Süper Lig 1-1

22 Aralık 2019 Süper Lig 3-1

- Galatasaray'a da 20 yıldır yenilmiyor



Fenerbahçe, bir diğer önemli rakibi Galatasaray'a karşı ise Kadıköy'de 20 yıldır kaybetmiyor.

Sarı-kırmızılı ekibe karşı sahasında son olarak 22 Aralık 1999'da 2-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe, ardından rakibiyle Kadıköy'de yaptığı 23 mücadelede yenilgi yüzü görmedi.

Bu süreçte 15 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 8 karşılaşmayı da berabere tamamladı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!