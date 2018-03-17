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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbi serisi sürdü
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Futbol
A.A
17.03.2018 - 22:10, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbi serisi sürdü

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Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbi serisi sürdü

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ı ağırlayan Fenerbahçe, kazanamamasına rağmen rakibine karşı iç sahada 1999 yılından bu yana kaybetmeme serisini devam ettirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Galatasaray'la berabere kalan Fenerbahçe, rakibi karşısında 1999 yılından bu yana iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Fenerbahçe, Türk futbolundaki en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu.
Kadıköy'deki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te Beşiktaş'a karşı alan Fenerbahçe, iç sahada Galatasaray'a karşı son mağlubiyetini 22 Aralık 1999'da 2-1'lik skorla yaşamıştı. Fenerbahçe, Galatasaray'la daha sonra Kadıköy'de yaptığı 22 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 15 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 7 karşılaşmayı da berabere tamamladı.

- Rekabette Kadıköy'deki son 22 maç

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a yenilmediği son 22 maçın sonuçları şöyle:
Tarih Kulvar Skor
7 ŞubatZiraat Kupası 4-4
6 Mayıs 2001 Süper Lig 2-1
16 Şubat 2002 Süper Lig 1-0
6 Kasım 2002 Süper Lig 6-0
29 Şubat 2004 Süper Lig 2-1
22 Mayıs 2005 Süper Lig 1-0
8 Mart 2006 Türkiye Kupası 2-1
22 Nisan 2006 Süper Lig 1-0
3 Aralık 2006 Süper Lig 2-1
8 Aralık 2007 Süper Lig 2-0
3 Şubat 2008 Türkiye Kupası 0-0
9 Kasım 2008 Süper Lig 4-1
25 Ekim 2009 Süper Lig 3-1
24 Ekim 2011 Süper Lig 0-0
17 Mart 2012 Süper Lig 2-2
12 Mayıs 2012 Süper Lig 0-0
12 Mayıs 2013 Süper Lig 2-1
10 Kasım 2013 Süper Lig 2-0
8 Mart 2015 Süper Lig 1-0
25 Ekim 2015 Süper Lig 1-1
20 Kasım 2016 Süper Lig 2-0
17 Mart 2018 Süper Lig 0-0

- 1963-1964 sezonundan sonra ilk

Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 1963-1964 sezonundan sonra ilk kez, bir sezon içinde ligdeki iki maç da 0-0 sonuçlandı.
Sarı-lacivertli ekip ve sarı-kırmızılı takım, 1963-1964 sezonunda ligdeki iki karşılaşmada da berabere kalmış ve o sezondan sonra rekabette 2017-2018 sezonuna kadar iki maç da 0-0 eşitlikle sona ermemişti.

- Beşiktaş'a karşı son 15 maçı kaybetmedi

Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı ise Kadıköy'de oynadığı son 15 maçı da kaybetmedi.
Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşadığı Beşiktaş'a karşı o tarihten sonra iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı son 15 resmi maçın 9'unu kazanırken, 6'sından da beraberlikle ayrıldı.

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