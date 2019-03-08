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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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08.03.2019 - 13:01, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin ilk hedefi Tanzanyalı Samatta

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Fenerbahçe'nin ilk hedefi Tanzanyalı Samatta

Slimani, Frey ve Ayew'in gol yollarındaki performansından memnun olmayan Ersun Yanal, önümüzdeki sezon için transfer listesini sundu. Genk'in 26 yaşındaki Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta'yı isteyen Yanal, ilk hedef olarak bu futbolcunun alınmasını istedi.

Slimani, Frey ve Ayew'in gol yollarındaki performansından memnun olmayan Ersun Yanal, önümüzdeki sezon için transfer listesini sundu. Genk'in 26 yaşındaki Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta'yı isteyen Yanal, ilk hedef olarak bu futbolcunun alınmasını istedi.

Gelecek sezonun kadrosu için düğmeye basan Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan yıldız forvet için işi sıkı tutuyor.

Genk forması giyen 26 yaşındaki golcüde ısrarcı olan teknik direktör Ersun Yanal, sezon sonunda bu futbolcuya imza attırılmasını istiyor.

Sportif direktör Damien Comolli'nin geçtiğimiz günlerde Tanzanyalı futbolcunun 4 menajerinden biri olan Louis Alonso ile görüştüğü öğrenildi.

Bu kez Samatta'nın kararlarında etkili olan Jamal Kisongo'nun İstanbul'a davet edildiği belirtildi.

ŞARTLARI ZORLAYACAK
Sarı-lacivertliler, Samatta'nın vatandaşı olan ve kendisiyle ilgili tüm kararlarda son sözü söyleyen Kisongo ile yapılacak görüşmede işi bitirmeyi hedefliyor.

Her fırsatta, "Gelecek sezon şampiyon olacağız" diyen Yanal'ın önceliği verdiği forvet transferinde Fenerbahçe'nin tüm şartları zorlaması bekleniyor.

Bu sezon rakiplerin kabusu olan Samatta, oynadığı 38 resmi maçta 29 kez rakip fileleri havalandırdı.

Samatta, lig ve Avrupa kupalarındaki performansıyla en golcüler listesinde Messi ve Mbappe'den sonra 3. sırada yer alıyor.

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Fenerbahçenin ilk hedefi Tanzanyalı Samatta

 

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