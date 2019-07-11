Fenerbahçe'nin ilk hazırlık maçında rakip Boluspor!
Fenerbahçe Futbol Takımı, 2019-2020 sezonu için kamp döneminde ilk hazırlık maçını Boluspor ile cumartesi günü yapacak.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertli ekip, 13 Temmuz Cumartesi günü Boluspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.
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