Fenerbahçe'nin ilginç istatistiği! 59 isabetli şutta 18 gol, 10 direk
KAYSERİSPOR maçında 3 şutu direkten dönen Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig’de topları en fazla direkten dönen takım oldu. Sarı lacivertli ekip, geride kalan 10 haftada 59 isabetli şut atarken, bunların 18’inde gole ulaştı, 10’unda direğe takıldı.
F.BAHÇE karşısında bu sezon ilk galibiyetini alan İstikbal Mobilya Kayserispor, 2015-16 sezonundan bu yana Süper Lig’de en fazla golü sarı lacivertli takıma attı (15).
OPTA verilerine göre, son yıllarda F.Bahçe’ye ters gelen Kayserispor, Süper Lig’deki 11 maçlık galibiyet hasretine (5 beraberlik, 6 mağlubiyet) yine sarı lacivertli takım karşısında son verdi. Ayrıca Kayseri’nin 20 maçlık gol yeme serisi de dün akşam son buldu.
BÜLENT Uygun, teknik direktör olarak Fenerbahçe’ye karşı 12. kez sahaya çıktı. Uygun’un takımları bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.
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