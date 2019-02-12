Fenerbahçe'nin iddaa oranı düşüyor! Eksiklere rağmen...
iddaa Risk Merkezi, Fenerbahçe'nin galibiyet oranı düşürdü! İşte detaylar...
- Fenerbahçe'de 7 isim statü gereği yok, sakatlarla birlikte eksik sayısı 12'ye kadar çıkabilir.
- Bu kadar eksiğe rağmen, TEK MAÇ olarak oynanabilen "Fenerbahçe-Zenit" maçı için iddaa'dan flaş bir güncelleme geldi!
- İlk olarak 2,20 açıklanan "Fenerbahçe galibiyeti" önce 2,10'a düştü, an itibariyle 1,95'ten oynanıyor.
- Zenit'in "Çifte Şans" tercihi ise 1,35'ten 1,45'e yükseldi.
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