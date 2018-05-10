Fenerbahçe'nin iddaa oranı düştü!
Türkiye Kupası bu akşam sahibini arıyor. Akhisarspor ile Fenerbahçe'yi Diyarbakır'da bir araya getiren finalde, Fenerbahçe'nin 90 dakikayı kazanması için açılan iddaa oranı düşüş yaşadı! İşte detaylar...
Akhisarspor
- Kaleci Milan Lukac ve forvet Evgen Seleznyov cezalı.
- Bu sezon ligde oynadıkları 2 Fenerbahçe maçını da kazanmayı başardılar.
- Finale gelene kadar 9 maça çıktılar, 5'ini kazandılar. (2 mağlubiyet - 2 beraberlik)
Fenerbahçe
- Nabil Dirar'ın durumu maç saati netleşecek.
- Yarı finale gelene kadar oynadıkları 6 maçı da kazanmışlardı.
- Yarı finalin ilk maçında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldılar, ikinci maçı ise hükmen 3-0 kazandılar.
- 1,45 açılan "Fenerbahçe kazanır" oranı, sabah saatlerinde 1,35'e geriledi!
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