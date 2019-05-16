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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
16.05.2019 - 08:02, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin hedefi Edin Visca! 5 milyon euroya...

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Fenerbahçe'nin hedefi Edin Visca! 5 milyon euroya...

Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan Edin Visca için resmi adım atılıyor. Sarı lacivertli yönetim hem oyuncunun transferi çok istemesi hem de sözleşmesinin gelecek sezon bitecek olması nedeniyle 5 milyon Euro’ya Başakşehir’le anlaşmayı planlıyor.

Teknik direktör Ersun Yanal’ın mutlaka takımında görmek istediği Boşnak yıldız için yönetim düğmeye basıyor. Başakşehir’in Galatasaray’la oynayacağı maçın ardından resmi görüşmelerin yapılması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler’in bu transferi bitirmeyi planladığı rakam 5 milyon Euro...

Başakşehir oyuncudan daha yüksek bir bonservis geliri elde etmek istese de hem Visca’nın gelecek sezon bitecek olan sözleşmesi hem de oyuncunun Avrupa’dan aldığı tekliflere rağmen Fenerbahçe’yi çok istemesi Kanarya’nın elini güçlendiriyor.

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Fenerbahçe sil baştan Tam 12 futbolcu...
Fenerbahçe sil baştan! Tam 12 futbolcu...

Krunic etkisi de var

Kariyerinde artık yeni bir adım atmak isteyen Visca, Fenerbahçe’nin yeniden yapılanmasında başrol almayı hedeflerken kulüplerin anlaşmasını da sabırsızlıkla bekliyor. Bu sezon 12 gol 14 asistlik performansıyla ligin yine en üretken isimlerinden biri olmayı başaran 29 yaşındaki futbolcu, Ersun Yanal’ın uzun süredir izlettiği Empoli’nin orta saha oyuncusu Krunic’le de milli takımdan yakın arkadaş olması nedeniyle teknik heyet tarafından çok isteniyor.

İrfan da rakip çok

Fenerbahçe’nin Başakşehir’den kadrosuna katmayı planladığı bir diğer oyuncu İrfan Can Kahveci cephesinde de önemli gelişmeler var. Sarı- Lacivertliler, genç orta saha için devrede ancak oyuncuya Almanya’dan çok ciddi taliplerin olması bu transferi zora sokuyor. Özellikle Hoffenheim’ın İrfan’ı bitirmek için 10 milyon Euro’nun üzerinde bir bonservisle çalışmalarını sürdürdüğü iddia ediliyor.

Edin Visca, açıklamalarını Türkçe olarak yapmaya başladı...

O artık içimizden biri!Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, AA muhabiriyle 'Türkçe', özel röportaj yaptı.
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Fenerbahçenin hedefi Edin Visca 5 milyon euroya...

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